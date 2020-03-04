Российские биатлонисты пробегут спринты в рамках восьмого этапа Кубка IBU в белорусских Раубичах. Женский спринт на 7,5 км стартует в 12:00 мск, мужской — на 10 км — в 15:00 мск.

На минувшей неделе в Раубичах состоялся чемпионат Европы по биатлону, где Россия завоевала четыре медали: золото досталось Матвею Елисееву в спринте и Евгении Павловой в суперспринте. Серебро — у Кристины Резцовой в пасьюте и еще одно — командное в миксте, где вместе с ней бежали Виктория Сливко Эдуард Латыпов и Саид Халили.

Завтра стартует этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место, который пройдет без зрителей из-за коронавируса.