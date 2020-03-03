Мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш доставлена в больницу из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает A Bola со ссылкой на JM Madeira. По информации источника, 65-летняя Долореш перенесла инсульт, но благодаря своевременной помощи врачей удалось избежать серьезных последствий. Отмечается, что состояние матери Роналду требует дальнейшего ухода. Также сообщается, что если бы матери футболиста не оказали оперативную помощь, последствиями могли стать нарушение речи или парализация.

Лиссабонский «Спортинг», в котором ранее играл Криштиану Роналду, пожелал Долореш скорейшего выздоровления.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл в 30 матчах на клубном уровне. В его активе 24 забитых мяча и три голевые передачи. Соглашение нападающего с «Ювентусом» рассчитано до лета 2022 года. В составе сборной Португалии форвард сыграл 164 матча и забил 99 мячей.