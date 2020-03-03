Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова раскритиковала спортивное руководство России за проделанную работу. По словам Резцовой, руководители пустили все на самотек. Она считает, что чиновники и министерство спорта допустили, что Родченков «смылся» в Америку. По мнению экс-биатлонистки, спортивное руководство не билось до конца за спортсменов. Резцова заявила, что это не WADA и МОК нас наказали, а мы сами себя наказали, ничего не делая.

«Я раньше уважала, но сейчас еще больше уважаю Елену Валерьевну Вяльбе, которая билась за каждого лыжника. Честь и хвала Елене Валерьевна за это. У нас в биатлоне, к сожалению, такого не было», — сказала Резцова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Напомним, 2 марта в CAS начались слушания дела российских биатлонисток, которых МОК пожизненно дисквалифицировал, а также аннулировал результаты Олимпийских игр в Сочи, на которых Зайцева, Вилухина и Романова завоевали серебро в эстафете.