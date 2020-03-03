Футболистов команд двух высших французских дивизионов обяжут следовать новому протоколу, поэтому игрокам придется продолжить не пожимать друг другу руки перед матчами.

Как сообщает глава Лиги профессионального футбола Франции (LFP) Натали Буа де ла Тур, это необходимо, чтобы снизить риск распространения коронавируса,

По ее словам, во Франции будут выполнять пункты протокола, потому что должны показывать пример.

«Рукопожатия не будет, в соответствии с рекомендациями здравоохранения», — сказала Буа де ла Тур, слова которой приводит АФП.

Отметим, эпидемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты. В Москве даже разработали план действий по предупреждению распространения инфекции, который включает в себя пункт об отмене всех международных спортивных мероприятий. Есть в этом плане и более серьезный вариант развития событий, предполагающий закрытие стадионов и спортивных площадок.