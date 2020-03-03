Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин получил травму на первой тренировке с новым клубом.

Об этом сообщает «Бизнес Online», который ссылается на комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева. Отмечается, что Лодыгин почувствовал дискомфорт в пояснице после удара, полученного в приветственном «тоннеле», через который по традиции проходят все новые футболисты клуба.

Сообщается, что после этого экс-голкипер «Зенита» занимался с ограничениями, но в данный момент он восстановился от повреждения и попал в заявку «Арсенала» на матч Тинькофф РПЛ против «Сочи».

Напомним, Юрий Лодыгин перебрался в тульский «Арсенал» на правах свободного агента. Контракт с Лодыгиным подписан до конца сезона-2019/20, т.е. на полгода. В новом клубе футболист получит 19-й номер.