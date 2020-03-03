Спустя месяц большие турниры фигурного катания снова с вами: в Таллине сегодня стартует чемпионат мира среди юниоров. Возраст детский, а накал страстей — такой же нешуточный, как и у взрослых!

Nevasport рассказывает о том, какие у наших фигуристов шансы на медали — и есть ли у русской дружины вообще конкуренты на юниорском чемпионате мира.

Пары — вне конкуренции, танцы — в погоне за лидерами

В финале юниорского Гран-при российские пары могли бороться лишь за бронзу, основная борьба развернулась между американцами Эвонли Нгуен и Вадимом Колесником и грузинской парой Мария Казакова/Георгий Ревия. Судьбу золота решили несколько сотых балла, что означает явную интригу на юниорском чемпионате мира.

Но и российские дуэты не лыком шиты — за медали высшего достоинства будут сражаться чемпионы России по юниорам Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный и Арина Ушакова/Максим Некрасов. Да и Диана Дэвис с Глебом Смолкиным явно не затеряются: на первенстве России пару оценили более чем высоко, отметив прогресс в работе.

Что касается парного катания — почти наверняка золото возьмут Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, которым мало кто сможет составить конкуренцию в этом сезоне. С чуть меньшей уверенностью можно рассчитывать на то, что три российские пары займут весь пьедестал — на турнире будут выступать Ксения Ахантьева/Валерий Колесов и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.

Русские против почти русских — по юношам

В Таллинн представлять российское мужское юниорское катание едут три петербуржца: Андрей Мозалев, Пётр Гуменник и Илья Яблоков, родившийся в Северной столице, но сейчас занимающийся в «Москвиче». В последний момент стало известно, что ЮЧМ пропустит Даниил Самсонов. Пожелаем ему здоровья и посмотрим на перспективы трех россиян — при чистых прокатах за медали могут бороться и Мозалев, и Гуменник.

Итальянец Даниэль Грассль со своим набором ультра-си постарается вклиниться в сражение за медали. Не стоит забывать и про азиатских фигуристов — японец Шун Сато выиграл в этом сезоне финал Гран-при по юниорам, а Юма Кагияма опередил россиян в борьбе за золото на юношеских Олимпийских играх и стал третьим на чемпионате четырех континентов. Потенциально у Кагиямы самые высокие шансы на золото — на последнем турнире он перешагнул планку в 270 баллов.

Валиева vs Лью и другие ученицы Тутберидзе

Новый мировой турнир — новая глава в дуэли между Камилой Валиевой и Алисой Лю. Американка по-прежнему в своих программах играет по-крупному: четверной лутц в произвольной плюс три тройных акселя на две программы. Заявленный контент Валиевой — без ее четверных тулупов, как и на финале юниорского Гран-при.

Почему Валиева-таки убрала из программы квады? Вполне вероятно, что ставку хотят сделать на чистоту катания — именно чистый прокат и более высокая оценка за компоненты помогла Валиевой победить американку в финале юниорского Гран-при без элементов ультра-си. А с четверными фигуристка будет идти на заметный риск: после травмы ноги Валиева катала с «ультра-си» лишь на Первенстве России, и выезд с сольного тулупа вышел неудачным.

Также будет любопытно посмотреть на других учениц Тутберидзе — Дарью Усачеву и Майю Хромых. В борьбу за медали также может включиться и кореянка Ха Ен Ли, неудачно выступившая в финале Гран-при.