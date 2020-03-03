Во время встречи 1/8 финала Кубка Англии между «Портсмутом» и лондонским «Арсеналом» произошел необычный инцидент с участием арбитра и игрока «канониров».

Главному судье встречи Майку Дину не понравилась реакция полузащитника лондонского клуба Маттео Гендузи на просьбу арбитра переместить мяч ближе к месту нарушения правил. После того, как француз услышал свисток, он взял мяч в обе руки и чересчур эмоционально установил его на точку, которую указал Майк Дин. За излишнюю экспрессивность арбитр наказал Гендузи желтой карточкой.

Напомним, «Арсенал» одержал победу над «Портсмутом» на выезде со счетом 2:0. В составе гостей отличились Сократис Папастатопулос с передачи Рейсса Нельсона на четвертой добавленной к первому тайму минуте и Эдвард Нкетиа на 51-й минуте встречи.