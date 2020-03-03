CAS: На 7 из 9 документов в деле российских биатлонисток подделаны подписи Родченкова

Спортивный арбитражный суд Лозанны заявил, что на семи из девяти документов в деле российских биатлонисток подпись Родченкова является поддельной.
Ранее эксперты международной компании Group-IB подтвердили, что подписи бывшего главы «Антидопингового центра» и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в деле российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой был подделаны.
Специалисты сравнили показания Роченкова, которые рассматриваются CAS в деле российских биатлонисток. Было обнаружено, что некоторые страницы имеют идентичные изображения с подписью.
Накануне адвокат Алексей Панич, представляющий интересы биатлонисток, в отношении которых были введены санкции Международного олимпийского комитета (МОК), обращал внимание, что комитет по делу Зайцевой, Романовой и Вилухиной представил документы с поддельными подписями Родченкова.
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