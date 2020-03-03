Международный олимпийский комитет опубликовал заявление о возможном переносе Олимпиады-2020.

Исполком выразил уверенность отсутствии необходимости переноса соревнований и заявил, что МОК продолжает сотрудничать с оргкомитетом ОИ, правительством Японии и Всемирной организацией здравоохранения, чтобы предпринять все меры безопасности.

Международный олимпийский комитет призвал спортсменов и далее готовиться к Олимпиаде, которая будет проходить с 24 июля по 9 августа в Токио.

Ранее сообщалось, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отложены до конца года в связи с угрозой распространения коронавируса. На данный момент в Японии заражены 980 человек. Из-за эпидемии уже были отменены тестовые соревнования на играх.