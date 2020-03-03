Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов встретился с нидерландским специалистом Гуусом Хиддинком перед жеребьевкой группового этапа Лиги наций.

«Пообедали с Хиддинком перед жеребьевкой», — написал Черчесов в своем Instagram.

Напомним, Хиддинк был главным тренером сборной России по футболу с 2006 по 2010 год. Под руководством голландского тренера национальная команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года, который проходил в Австрии и Швейцарии.

Отметим, Станислав Черчесов работает в сборной России с 2016 года. У руля сборной России он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, который прошел в нашей стране.

Жеребьевка группового этапа Лиги Наций будет проходить сегодня, 3 марта, в Амстердаме. Начало — в 20:00 по московскому времени.