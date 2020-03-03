Стало известно, какой ущерб понесут организаторы от проведения этапа Кубка мира в Нове Место без зрителей.

Как сообщает портал Idnes.cz, ущерб составит от 1,5 до 1,9 миллион евро. По словам президента Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамзы, организация будет вести переговоры с государством по поводу компенсации. Он отметил, что бюджет мероприятия – около 70 миллионов крон (более 2,7 миллионов евро).

Гамза добавил, что у Союза биатлонистов Чехии все готово к проведению, поэтому сейчас не на чем экономить.

«Если гонки пройдут, хотя и без зрителей, ущерб уменьшится, но все равно будет где-то между 40 и 50 миллионами крон», — сказал Гамза.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место должен состояться с 5 по 8 марта.

В Чехии коронавирусом больны три человека, по официальной информации. Все они прибыли в страну из Италии, один из больных находится в Нове-Место.