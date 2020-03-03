Канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, будет ли его подопечная учить четверной прыжок.

По словам Орсера, они с Медведевой не могут зацикливаться на четверных, потому что необходимо просто сосредоточиться на том, что умеет делать фигуристка, быть реалистами. Он отметил, что Медведева хочет продолжать работать над четверными прыжками.

Орсер добавил, что троица Косторная, Щербакова и Трусова — серьезные, а у японки Кихиры хороший тройной аксель.

«Будем ли мы работать над четверным сальховым? Да. И, знаете… Туктамышева, она идеальный пример. Она научилась этому, уже будучи женщиной, молодой женщиной. Она сделала это. Так что это возможно», — сказал Орсер, слова которого приводит Inside Skating.

Ранее Орсер рассказал, что Медведева работает в обычном тренировочном режиме и скоро приступит к постановке программ для нового сезона.