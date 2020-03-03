Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заблокировал официальный аккаунт портала Transfermarkt в Instagram после того, как сайт обозначил его трансферную стоимость в символической сборной.

Об этом Transfermarkt рассказал в комментариях к публикации символической сборной футболистов, составленной из клиентов агента Жорже Мендеша. Как сообщили в Transfermarkt, Роналду заблокировал их, когда узнал об оценке его трансферной стоимости.

Отметим, по оценке сервиса стоимость Роналду составляет 75 миллионов евро. Выше стоит только Бернарду Силва из «Манчестер Сити» (100 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш доставлена в больницу из-за проблем со здоровьем. 65-летняя Долореш перенесла инсульт, но благодаря своевременной помощи врачей удалось избежать серьезных последствий.