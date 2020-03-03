Во втором четвертьфинальном матче Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» на выезде одержал крупную победу над казахстанским «Барысом» со счетом 3:0.

В составе команды из Магнитогорска дубль оформил Онджей Нестрашил, который отличился на 25-й минуте с передач Никиты Пивцакина и Артема Минулина и на 37-й минуте в большинстве с передачи Сергея Мозякина. Еще один гол забил Сергей Мозякин с передач Никиты Пивцакина и Артема Минулина на 28-й минуте встречи.

Одержав победу, команда Ильи Воробьева сравняла счет в серии, он стал 1-1. Ранее подопечные Андрея Скабелки разгромили «Магнитку» со счетом 4:0

Следующие две встречи «Металурга» и «Барыса» пройдут в Магнитогорске 5 и 7 марта, затем серия вернется в Нур-Султан, где команды встретятся 9 марта.

В регулярном чемпионате «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, а «Металлург» — седьмое.