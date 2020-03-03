В Петербурге завершился период матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между местным СКА и подольским «Витязем», счет 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил Куинтон Хауден с передач Вилле Лаюнена и Егора Воронкова на 13-й минуте.

Отметим, первой игре СКА нанес «Витязю» убедительное поражение со счетом 6:1. Наибольшее впечатление на соперника армейцы произвели во втором периоде, когда забили четыре безответные шайбы. Особенно удалась игра форварда Андрею Кузьменко, который оформил хет-трик. Дубль сделал Кирилл Марченко. Еще одну шайбу забросил Йонас Кемппайнен. Ворота СКА защищал Александр Самонов, начинавший сезон в «Витязе». Бывший голкпипер СКА Илья Ежов уступил свое место Игорю Сапрыкину спустя получаса игры — после очередной пропущенной шайбы.