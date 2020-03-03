Английский «Вулверхэмптон» на официальном сайте опубликовал заявление о запрете селфи для игроков из-за коронавируса.

Как гласит сообщение на сайте, для снижения риска распространения вируса клуб принял решение ограничить общение футболистов команды с болельщиками. Отмечается, что игроков попросили не делать селфи с фанатами и не раздавать автографы. Также сообщается, что футболистам и персоналу «Вулверхэмптона» рекомендуют избегать рукопожатий и публичных мероприятий.

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Ранее сообщалось, что футболистов команд двух высших французских дивизионов обяжут следовать новому протоколу, поэтому игрокам придется продолжить не пожимать друг другу руки перед матчами.

Отметим, эпидемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты. В Москве даже разработали план действий по предупреждению распространения инфекции, который включает в себя пункт об отмене всех международных спортивных мероприятий. Есть в этом плане и более серьезный вариант развития событий, предполагающий закрытие стадионов и спортивных площадок.