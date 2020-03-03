Стали известны соперники сборной России по футболу в групповом этапе Лиги Наций-2020/21.

По итогам жеребьевки определено, что национальная команда России проведет матчи против сборных Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 Лиги В.

В прошлом розыгрыше россияне играли с турками и шведами, заняли второе место и не смогли выйти в Лигу А.

Напомним, в марте 2020 года пройдут матчи серии плей-офф Лиги наций. Раунд 1/2 финала запланирован на 26-28 марта, финалы среди лучших команд лиг состоятся 29-31 марта. Четыре победителя разных веток плей-офф получат путевки на Чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Напомним, победителем Лиги наций стала Португалия, эта же страна смогла квалифицироваться в финальную стадию Евро-2020 с помощью отборочного цикла.