На жеребьевке группового этапа Лиги наций УЕФА определились составы всех групп.

Лига А

В группе 1 встретятся команды Польши, Боснии и Герцеговины, Голландии и Италии;

В группе 2 сыграют сборные Исландии, Дании, Англии и Бельгии;

В группе 3 матчи проведут сборные Хорватии, Швеции, Франции и Португалии;

В рамках группы 4 сыграют команды Германии, Украины, Швейцарии и Испании.

Лига B

В группе 1 встретятся команды Румынии, Северной Ирландии, Норвегии и Австрии;

В группе 2 сыграют сборные Израиля, Словакии, Шотландии и Чехии;

В группе 3 матчи проведут сборные России, Венгрии, Турции и Сербия;

В рамках группы 4 сыграют команды Болгарии, Ирландии, Финляндии и Уэльса.

Лига C

В группе 1 встретятся команды Азербайджана, Люксембурга, Кипра и Черногории;

В группе 2 сыграют сборные Армении, Эстонии, Северной Македонии и Грузии;

В группе 3 матчи проведут команды Молдовы, Словении, Косово и Греции;

В рамках группы 4 сыграют команды Казахстана, Литвы, Белоруссии и Албании.

Лига D

В группе 1 встретятся команды Мальты, Андрорры, Фарерских островов и Латвии;

В группе 2 сыграют сборные Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.