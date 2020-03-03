На жеребьевке группового этапа Лиги наций УЕФА определились составы всех групп.
Лига А
В группе 1 встретятся команды Польши, Боснии и Герцеговины, Голландии и Италии;
В группе 2 сыграют сборные Исландии, Дании, Англии и Бельгии;
В группе 3 матчи проведут сборные Хорватии, Швеции, Франции и Португалии;
В рамках группы 4 сыграют команды Германии, Украины, Швейцарии и Испании.
Лига B
В группе 1 встретятся команды Румынии, Северной Ирландии, Норвегии и Австрии;
В группе 2 сыграют сборные Израиля, Словакии, Шотландии и Чехии;
В группе 3 матчи проведут сборные России, Венгрии, Турции и Сербия;
В рамках группы 4 сыграют команды Болгарии, Ирландии, Финляндии и Уэльса.
Лига C
В группе 1 встретятся команды Азербайджана, Люксембурга, Кипра и Черногории;
В группе 2 сыграют сборные Армении, Эстонии, Северной Македонии и Грузии;
В группе 3 матчи проведут команды Молдовы, Словении, Косово и Греции;
В рамках группы 4 сыграют команды Казахстана, Литвы, Белоруссии и Албании.
Лига D
В группе 1 встретятся команды Мальты, Андрорры, Фарерских островов и Латвии;
В группе 2 сыграют сборные Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
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