В Петербурге завершился второй период матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между местным СКА и подольским «Витязем», счет 4:1 в пользу хозяев.

В составе петербургского клуба по шайбе забросили Сергей Плотников в большинстве с передач Василия Токранова и Игоря Ожиганова на 23-й минуте, Евгений Кетов с передачи Лукаса Бенгтссона на 30-й минуте, Василий Подколзин с передачи Кирилла Марченко на 32-й минуте и Йоонас Кемппайнен в большинстве с передач Александра Барабанова и Владимира Ткачева на 36-й минуте.

В первом периоде единственный гол забил Куинтон Хауден с передач Вилле Лаюнена и Егора Воронкова на 13-й минуте.

Отметим, первой игре СКА нанес «Витязю» убедительное поражение со счетом 6:1. Наибольшее впечатление на соперника армейцы произвели во втором периоде, когда забили четыре безответные шайбы. Особенно удалась игра форварда Андрею Кузьменко, который оформил хет-трик. Дубль сделал Кирилл Марченко. Еще одну шайбу забросил Йонас Кемппайнен.