Тарасов о коронавирусе: Любят в России паниковать и драматизировать

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов по возвращении из Италии, где ему делали операцию, поделился мнением о коронавирусе.

По словам Тарасова, когда он прилетел после операции, в Москве врачи сразу его «приняли». Футболист отметил, в самолете прошел человек с тепловизором, а в зале прилета еще раз все измерили и попросили заполнить анкету. Тарасов добавил, что ни у кого с его рейса ничего не нашли, несмотря на то, что летел он из Италии, где на севере ввели карантин. Тарасов подчеркнул, что жена рассказала ему о множестве ложных сообщений про зараженных в Москве. Футболист считает, что в России любят паниковать и драматизировать.

«Говорю, как очевидец событий, все в порядке, на границе четко проверяют и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ- ни одного! Поэтому не верьте левым слухам», — написал Тарасов в своем Instagram.

Ранее Тарасов рассказал о своем восстановлении после перелома ноги, который он получил на тренировке.