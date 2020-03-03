Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко раскритиковал генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки за ее слова о взаимоотношениях спортсмена с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Я никогда раньше не думал, что Тина Канделаки такая дура. Я был о ней лучшего мнения. Дура. Полная дура», — сказал Емельяненко в видео, которое он опубликовал в «сториз» своего Instagram.

До этого Канделаки, говоря о тренировках Емельяненко и Кадырова, заявила, что Александр не нужен главе Чеченской Республики, а вот Кадыров нужен Емельяненко.

Ранее Кадыров заявил о желании провести официальный поединок против Емельяненко по правилам бокса или ММА.

Отметим, бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт в рамках турнира АСА 107 3 апреля 2020 года.