Во втором четвертьфинальном матче Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина петербургский СКА дома одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 4:3.

В составе петербургского клуба по шайбе забросили Сергей Плотников в большинстве с передач Василия Токранова и Игоря Ожиганова на 23-й минуте, Евгений Кетов с передачи Лукаса Бенгтссона на 30-й минуте, Василий Подколзин с передачи Кирилла Марченко на 32-й минуте и Йоонас Кемппайнен в большинстве с передач Александра Барабанова и Владимира Ткачева на 36-й минуте.

У подольчан дубль оформил Куинтон Хауден, который отличился на 13-й минуте с передач Вилле Лаюнена и Егора Воронкова и на 51-й минуте. Еще один гол забил Алексей Макеев с передач Алексея Бывальцева и Даниила Пыленкова на 54-й минуте встречи.

Одержав победу, команда Алексея Кудашова удвоила счет в серии, он стал 2-0. Ранее подопечные Андрея Скабелки разгромили «Витязь» со счетом 6:1

Следующие две встречи СКА и «Витязя» пройдут в Подольске 5 и 7 марта, затем серия вернется в Петербурге, где команды встретятся 9 марта.