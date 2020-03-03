FIS опубликовал стартовые списки коньковых спринтов на этапе Кубка мира в норвежском Коннеруде, которые пройдут 4 марта.

В соревнованиях среди женщин Россию представят Наталья Непряева, Евгения Шаповалова, Ольга Кучерук и Екатерина Смирнова.

За мужскую сборную России побегут Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Александр Терентьев, Андрей Собакарев и Артем Мальцев.

Отметим, в Коннеруд этап Кубка мира был перенесен из Драммена в связи с отсутствием снега. Женщины побегут квалификационные забеги в 15:00 мск. Финалы состоятся в 17:30 мск. У мужчин все пройдет на полчаса позже: 15:30 мск квалификация, 17:55 мск — финалы.

Над проведением норвежских этапов до сих пор нависает угроза. Представитель министерства здравоохранения Норвегии Свейн Лие заявлял ранее об их возможной отмене из-за вспышки коронавируса. Следующий этап пройдет в Осло с 7 по 8 марта.