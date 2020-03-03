Во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина финский «Йокерит» дома одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 5:1.

В составе клуба из Хельсинки по шайбе забросили Марко Анттила с передачи Антти Пильстрема на 2-й минуте, Давид Скленичка с передачи Брайана О’Нейлла на 11-й минуте, Сами Леписто в большинстве с передачи Брайана О’Нейлла на 16-й минуте, Саку Маеналайнен с передач Микко Лехтонена и Алекса Гранта на 25-й минуте и Антти Пильстрем в меньшинстве с передачи Марко Анттилы в пустые ворота на последней минуте встречи.

У ярославцев единственный гол забил Магнус Пяяйарви в большинстве с передач Стефана Да Косты и Якуба Накладала на 27-й минуте.

Одержав победу, команда Лаури Марьямяки удвоила счет в серии, он стал 2-0. Ранее клуб из Финляндии разгромил «Локомотив» со счетом 6:0.

Следующие две встречи «Йокерита» и «Локомотива» пройдут в Ярославле 5 и 7 марта, затем серия вернется в Хельсинки, где команды встретятся 9 марта.