В рамках 27-го тура Евролиги московский ЦСКА дома одержал победу над петербургским «Зенитом» со счетом 86:78 (23:21, 23:22, 20:15, 20:20).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал американский защитник «Зенита» Остин Холлинз, который набрал 28 очков. У московских армейцев 27 баллов набрал Майк Джеймс.

Поражение от ЦСКА стало для «Зенита» шестым подряд в Евролиге. Петербуржцы успели поменять главного тренера и под руководством Хави Паскуаля проиграли дважды у себя дома — немецкой «Альбе» и мюнхенской «Баварии». «Зенит» находится на чистом последнем месте, имея в активе лишь семь побед.

ЦСКА с восемнадцатью победами занимает пятое место. Команда Димитриса Итудиса в последних шести встречах уступила три раза. В предпоследней игре москвичи проиграли на последних секундах испанской «Барселоне» со счетом 82:80.