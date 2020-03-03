В матче первого круга турнира WTA в Лионе российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в трех сетах над представительницей Франции Полин Пармантье.

Счет по сетам — 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась два часа и 27 минут. За это время Касаткина совершила одну подачу навылет, допустила четыре ошибки на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17. Ее соперница сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейка из 12 возможных.

Во втором круге российской теннисистке предстоит сыграть против представительницы Румынии Ирины Марии Барэ, которая ранее одержала победу над венгеркой Тимеей Бабош в трех сетах.

Ранее Касаткина уступила в первом круге турнира в Дохе испанке Гарбинье Мугурусе.