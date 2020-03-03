Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина Анастасия рассказала о поле будущего ребенка в своем Instagram.
Девушка выложила снимок с супругом, пара сфотографировалась на фоне надписи «Добро пожаловать, маленький джентльмен».
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Такой красивый ,душевный и весёлый #babyshower мне устроили мои девочки, во главе с @varvara_41791 😍спасибо вам ,дорогие,за прекрасный праздник и за то , что улыбка просто не покидала меня весь вечер🙌🏽 очень много фотографий, остальные будут в актуальном❤️#ovechkinfamily #ovechkin#babyboy#pregnancy#овечкин #ovijr photo: @julia.chess
Ранее Анастасия Овечкина рассказала, что ожидает второго ребенка.
Отметим, семья Овечкиных уже воспитывает сына Сергея, который родился 18 августа 2018 года.
Ранее форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ. Это произошло на 45-й минуте матча против «Нью-Джерси Девилз», передачу на форварда сделали Евгений Кузнецов и Ник Дженсен. Пока Александр Овечкин идет на 8-й строчке в списке бомбардиров за всю историю НХЛ, он стал 8-м игроком, преодолевшим отметку в 700 шайб.
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