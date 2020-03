View this post on Instagram

Такой красивый ,душевный и весёлый #babyshower мне устроили мои девочки, во главе с @varvara_41791 😍спасибо вам ,дорогие,за прекрасный праздник и за то , что улыбка просто не покидала меня весь вечер🙌🏽 очень много фотографий, остальные будут в актуальном❤️#ovechkinfamily #ovechkin#babyboy#pregnancy#овечкин #ovijr photo: @julia.chess