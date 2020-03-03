Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина Анастасия рассказала о поле будущего ребенка в своем Instagram.

Девушка выложила снимок с супругом, пара сфотографировалась на фоне надписи «Добро пожаловать, маленький джентльмен».

Ранее Анастасия Овечкина рассказала, что ожидает второго ребенка.

Отметим, семья Овечкиных уже воспитывает сына Сергея, который родился 18 августа 2018 года.

Ранее форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ. Это произошло на 45-й минуте матча против «Нью-Джерси Девилз», передачу на форварда сделали Евгений Кузнецов и Ник Дженсен. Пока Александр Овечкин идет на 8-й строчке в списке бомбардиров за всю историю НХЛ, он стал 8-м игроком, преодолевшим отметку в 700 шайб.