Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о втором матче в серии с «Витязем».

Кудашов выразил благодарность болельщикам и отметил, что была отличная поддержка. Он добавил, самое главное, что СКА выиграл, но начало и конец немного подвели.

«В середине игры делали то, о чём договаривались: перехватили инициативу, забили нужные голы. Но при счёте 4:1 стали позволять себе вольности, поэтому сделали такую нервную концовку», — сказал Кудашов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, во втором четвертьфинальном матче Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина петербургский СКА дома одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 4:3.

Одержав победу, команда Алексея Кудашова удвоила счет в серии, он стал 2-0. Ранее подопечные Андрея Скабелки разгромили «Витязь» со счетом 6:1

Следующие две встречи СКА и «Витязя» пройдут в Подольске 5 и 7 марта, затем серия вернется в Петербурге, где команды встретятся 9 марта.