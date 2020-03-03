Ученица Тутберидзе стала самой юной участницей ЮЧМ

13-летняя фигуристка Майя Хромых стала самой молодой спортсменкой на юниорском чемпионате мира, который состоится в эстонском Таллине с 4 по 8 марта.

В нынешнем сезоне ученица Этери Тутберидзе выступила на двух этапах юниорского Гран-при, заняв третье и четвертое места.

Отметим, в юниорском чемпионате мира примут участие 173 фигуриста из разных стран планеты. Помимо Хромых, Россию на турнире представят Камила Валиева и Дарья Усачева.

Ранее стал известен полный состав сборной России на чемпионат мира среди юниоров, который состоится в эстонском Таллине.

Также сообщалось, что всех участников чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров будут проверять на коронавирус.