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  • 00:46,  4 марта 2020
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Ученица Тутберидзе стала самой юной участницей ЮЧМ

Ученица Тутберидзе стала самой юной участницей ЮЧМ
Майя Хромых. Фото: скриншот видео

13-летняя фигуристка Майя Хромых стала самой молодой спортсменкой на юниорском чемпионате мира, который состоится в эстонском Таллине с 4 по 8 марта.

В нынешнем сезоне ученица Этери Тутберидзе выступила на двух этапах юниорского Гран-при, заняв третье и четвертое места.

Отметим, в юниорском чемпионате мира примут участие 173 фигуриста из разных стран планеты. Помимо Хромых, Россию на турнире представят Камила Валиева и Дарья Усачева.

Ранее стал известен полный состав сборной России на чемпионат мира среди юниоров, который состоится в эстонском Таллине.

Также сообщалось, что всех участников чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров будут проверять на коронавирус.

Напомним, на юниорском чемпионате России победу одержали Камила Валиева, Даниил Самсонов, Панфилова/Рылов и Шанаева/Нарижный.

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