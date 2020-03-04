Российские теннисистки 4 марта проведут встречи первого круга в рамках WTA-тура.

Занимающая 89-е место в мировом рейтинге Анастасия Потапова проведет матч против итальянки Джулии Гатто-Монтиконе, идущей на 148-й позиции. Матч пройдет в рамках первого круга турнира WTA в мексиканском Монтеррее и запланирован на 3:30 по московскому времени. Победительница игры встретится во втором круге с Викторией Азаренко или Тамарой Циндансек.

Идущая на 107-й строчке в рейтинге WTA Виталия Дьяченко встретится с представительницей США Софией Кенин, которая занимает пятое место в мире. Игра пройдет в рамках первого круга турнира во французском Лионе и должна начаться в 17:00 по московскому времени. Победительница встречи сыграет во втором круге с румынкой Жаклин-Адиной Кристиан, которая ранее обыграла Присциллу Хон.