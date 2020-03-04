В игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» встречался с «Оттавой» и прервал серию неудач. Матч закончился крупной победой хозяев со счётом 7:3. Ранее «пингвины» не выигрывали шесть матчей кряду.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал четыре голевые передачи в своем 903-м матче за карьеру в НХЛ. Таким образом, у Малкина стало 1069 очков в карьере и он вышел на 66-е место в истории НХЛ. Такой же результат у Дэйва Тэйлора (1069 очков в 1111 играх).

Следующей отметкой для россиянина значится планка шведа Хенрика Седина, у которого 1070 очков в 1330 встречах. Рекорд среди россиян имеет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 1274 очка в 1148 матчах и занимающий 36-е место среди всех игроков НХЛ.