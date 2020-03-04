Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не смог отличиться в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Бостон». Встреча проходила в Тампе завершилась победой гостей со счётом 2:1, празднующих третий успех подряд.

У «Бостона» забивалиь Брэд Маршан и Джейк Дебраск. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Молний» в этой игре стал Митчелл Стивенс.

Таким образом, Кучеров прервал свою 19-матчевую серию с набранными очками. Кучеров провёл на льду 20 минут и 54 секунды, завершив встречу с нулевым показателем полезности.

В матче принимали участие и другие россияне — защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провел на площадке 21 минуту 47 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «минус один». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 35.