Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в мексиканском Монтеррее, переиграв итальянку Джулию Гатто-Монтиконе. Та пробилась в основную сетку через квалификацию, но сумела оказать достойное сопротивление. Счёт встречи 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила два часа 16 минут.

За это время Настя шесть раз подала навылет, сделала одиннадцать двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из двадцати. В активе её соперницы эйсов нет, но есть девять двойных ошибок и шесть брейков.

За выход в четвертьфинал турнира с призовым фондом $ 275 тыс. Потапова сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек. Та сумела выбить из соревнований некогда первую ракетку мира белорусску Викторию Азаренко — 6:2, 6:2.

Отметим также, что первая сеянка украинка Элина Свитолина победила Данку Ковинич из Черногории со счётом 6:3, 6:2.