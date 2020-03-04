Определились даты матче сборной России в турнире Лиги наций. Групповой этап для россиян начнется 3 сентября домашней игрой против команды Сербии.

6 сентября россиянам предстоит выездная игра против сборной Венгрии. 9 октября Россия сыграет дома с Турцией, а через три дня после этого — с Венгрией. 14 ноября национальная команда отправится в гости к туркам, а 17-го завершит групповой этап выездным поединком с сербами.

Напомним, что в прошлом розыгрыше россияне играли с турками и шведами, заняли второе место и не смогли выйти в Лигу А.

Победителем Лиги наций стала Португалия, которая также смогла квалифицироваться в финальную стадию Евро-2020 с помощью отборочного цикла.