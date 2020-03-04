Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль подвел итог матча Евролиги против ЦСКА. Петербургский клуб уступил в Москве действующему чемпиону турнира со счетом 78:86. Паскуаль поздравил ЦСКА с победой и отметил, что это была игра, которая «Зениту» более-менее удалась».

«Мы действовали в соответствии со своим планом на протяжении всего матча. Мы потеряли контроль только в начале третьей четверти, когда мы за несколько минут отпустили ЦСКА в отрыв. Соперник его и удержал», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Паскуаль отметил, что «Зенит» боролся, не прекращая погоню и был близок к тому, чтобы вернуться в матч. По словам тренера, это был очередной шаг вперед, но нужно не прекращать работать, чтобы сделать еще один, уже в игре против «Жальгириса».

Следующую игру «сине-бело-голубые» проведут в четверг, 5 марта. В Петербург приедет каунасский «Жальгирис», игра пройдет на «Сибур Арене». Начало — в 20:00.