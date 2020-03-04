Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва пробилась в третий круг турнира-челленджера в американском Индиан-Уэллсе. Звонарева переиграла чемпионку US Open 2011 года австралийку Саманту Стосур в трех партиях (4:6, 6:2, 6:2). Матч продолжался два часа и четырнадцать минут.

За это время Вера трижды подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала семь из тринадцати брейк-пойнтов. В активе её соперницы два эйса, семь двойных ошибок и четыре брейка.

За выход в четвертьфинал Звонарёва сразится с первой сеяной Катержиной Синяковой.

Другие россиянки выступили хуже. Анна Калинская в первом круге уступила американке Юсью Арконаде в двух сетах. Наталья Вихлянцева во втором проиграла американке Джессике Пегуле — 4:6, 6:7 (5:7).