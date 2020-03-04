Девятикратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпиады норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд заболела и не выступит на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Соревнования состоятся 5-8 марта.

По словам биатлонистки, она подхватила простуду в прошлые выходные и до сих пор ее не преодолела. У спортсменки обычные симптомы простуды: температура и кашель.

«Коронавирус ли это? Хе-хе, нет. Надеюсь, что нет. Я держу пальцы скрещёнными, чтобы выступить в Хольменколлене. Но предсказать что-либо невозможно. Надеюсь, я вскоре вернусь», — цитирует Рейселанд TV2

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в итальянской Антерсельве Рейселанд стала первой биатлонисткой, кому удалось завоевать медали во всех семи гонках.