В белорусских Раубичах в рамках Кубка IBU состоит женский спринт. Спортсмены выйдут на старт в 12:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна с 11:50. Смотрите трансляцию на «Спортбоксе».

Ранее Евгения Павлова выиграла золотые медали чемпионата Европы в суперспринте, а Саид Халили занял седьмое место в этой же дисциплине, став лучшим из россиян.

В общем зачете Кубка IBU лидирует шведца Элизабер Хельберг. На втором и третьем местах две россиянки — Екатерина Глазырина и Анастасия Поршнева. Виктория Сливко — восьмая.

В общем зачете Кубка IBU у мужчин лидирует немец Лука Фратцшер. Лучший из россиян Кирилл Стрельцов находится на третьем месте. Саид Халили занимает седьмую строчку. Василий Томшин — девятый.