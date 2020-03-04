Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью Vogue рассказала, что именно Этери Тутберидзе научила ее тому, что на льду необходимо быть красивой. По словам фигуристки, своим макияжем и прической перед выступлениями она периодически занимается самостоятельно.

«Постоянно краситься начала, когда стала тренироваться у Этери Георгиевны Тутберидзе. Именно она научила меня тому, что на льду я должна быть красивой. И что успех на соревнованиях зависит в том числе от того, как ты выглядишь», — рассказала спортсменка.

По ее словам, для соревнований она выбирает яркие образы — подчеркнутые скулы и выразительные глаза, тогда как в жизни предпочитает натуральные оттенки.

Напомним, Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года, однако сейчас она продолжает активные тренировки и участвует в ледовых шоу. Недавно фигуристка завершила тур по Швейцарии, где она выступала с шоу Art On Ice. В апреле у Загитовой запланирован тур в Китае с тем же шоу.

Тем временем Тутберидзе начинает переживать за самых юных воспитанниц — сегодня в Таллине стартует юниорский чемпионат мира, где женский состав российской сборной представлен тремя ее ученицами — Камилой Валиевой, Дарьей Усачевой и Маей Хромых.