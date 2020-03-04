Информатор ВАДА Григорий Родченков подтвердил в Спортивном арбитражном суде (CAS) подлинность своих подписей под показаниями по допинговым делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

«Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией», — говорится в заявлении МОК.

Российские спортсменки оспаривают в суде санкции Международного олимпийского комитета, согласно которым их пожизненно дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова и Екатерина Шумилова выиграли на Играх-2014 серебро в женской эстафетной гонке. Позже их результаты были аннулированы после показаний экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Накануне CAS заявил, что на семи из девяти документов в деле российских биатлонисток подпись Родченкова является поддельной. Ранее о том же заявили эксперты международной компании Group-IB и адвокат Алексей Панич, представляющий интересы биатлонисток.