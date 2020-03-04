Участникам эстафеты олимпийского огня в Токио будут измерять температуру. Такие меры предприняты в связи с угрозой коронавируса, сообщает агентство Kyodo.

Также оргкомитет намерен ограничить зрителям доступ к церемониям и рекомендует не хлопать спортсменов по рукам в ходе эстафеты. Кроме того, как сообщалось ранее, генеральная репетиция церемонии зажжения огня пройдет без зрителей.

Эстафета олимпийского огня в Японии должна пройти с 26 марта по 24 июля через все 47 префектур страны.

Коронавирус угрожает даже собственно проведению Олимпийских игр, которые вместо лета могут провести зимой. По последним данным, в мире выявлено 92138 заболевших. 3136 погибли, 48313 выздоровели. В Москве разработали план действий по предупреждению распространения инфекции, который включает в себя пункт об отмене всех международных спортивных мероприятий.