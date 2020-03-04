Российские фигуристы Петр Гуменник, Андрей Мозалев и Илья Яблоков покажут короткие программы в первый день чемпионата мира среди юниоров-2020 в Таллине. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Первого канала.
Гуменник заявил в КП тройной аксель, тройной риттбергер, каскад из тройных лутца и тулупа. Аналогичный контент чуть в другом порядке заявлен и у Мозалева, и у Яблокова. Юноши стартуют в 13.40 мск.
Основными соперниками россиян можно назвать японцев Юму Кагияму и Шуна Сато. Также среди претендентов на медали Стивен Гоголев и Даниэль Грассль.
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