В центре внимания Nevasport прогнозы экспертов на матчи четвертьфинала Кубка России по футболу. В Москве встретятся «Спартак» и ЦСКА. «Зенит» сыграет в Грозном против «Ахмата».

По мнению футбольного инсайдера Нобеля Арустамяна, у «Зенита» есть цель выиграть все турниры — и чемпионат, и Кубок России. Комментатор считает, что выезд в Грозный получится непростой, поскольку у «Ахмата» это шанс пробиться в решающие стадии Кубка. Тем не менее, Арустамян считает, что фаворитом является «Зенит». Но это кубковая игра, а потому получится бескомпромиссной — командам терять нечего, ответной игры не будет. Нобель прогнозирует атакующий футбол и ставит на то, что в игре будет забито больше двух голов.

Комментатор Константин Генич считает, что тренер «Ахмата» Игорь Шалимов понимает, что против «Зенита» не нужно играть в открытый футбол — надо терпеть и ждать своего шанса. Генич видит хорошим вариантом ничью. «Зенит», по словам Константина, наверняка сделает ротацию, ведь впереди матч чемпионата против «Уфы», хотя в РПЛ «Зенит» ощущает себя комфортно. Генич отмечает, что ограничился бы ставкой «ничья в первом тайме». Комментатор не ждет открытого боя: «Ахмат» будет терпеть, а «Зенит» пытаться что-то создавать через позиционные атаки и забросы нападающим.

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отмечает, что «Зенит» является несомненным фаворитом предстоящего матча. У петербуржцев, по словам бывшего капитана «Зенита», очень качественный подбор игроков и хорошо поставленная игра, в том числе и в обороне. Однако легко не будет — «Ахмат» к этому матчу готов. Радимов считает, что команды будут строго действовать в обороне и ждать ошибки соперника, поэтому много опасных моментов и забитых голов не будет. Прогноз Радимова — меньше трех мячей.

Что касается московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА, то ветеран красно-белых Евгений Ловчев считает, что «Спартак» победит. По мнению специалиста, он лучше готов физически, что после паузы важно. При этом «Спартак» после игры с «Динамо» находится в хорошем настроении. Также Ловчев предлагает ставки — «ничья в первом тайме» и «тотал меньше двух с половиной».

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов также видит успех «Спартака». Красно-белые понравились Титову больше, чем ЦСКА. Но поскольку это будет кубковая встреча и дерби, то предстоит игра на три результата. Тем не менее, Титов ставит на проход «Спартака», подмечая, что он очень неплохо в этом сезоне играет в знаковых матчах — с «Динамо», с ЦСКА и «Локомотивом».

Опытный специалист Валерий Непомнящий отмечает, что для армейцев очень важна победа в кубке, чтобы не терять шанс играть в Лиге Европы. У «Спартака» также будет сверхнастрой, поскольку стоит задача выиграть Кубок. Непомнящий считает, что в этой встрече не будет много забитых мячей, но все же ставит на «тотал больше 2,5».