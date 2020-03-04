Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказала свое отношение к ситуации, произошедшей с футболистом Александром Кокориным в октябре 2018 года, когда вместе с друзьями он устроил дебош в центре столицы.

«Для меня спортсмен все равно должен как-то держать лицо, особенно если ты хороший спортсмен, все тебя знают. Не совсем красивая ситуация вышла», — прокомментировала Туктамышева в интервью «Спорту день за днем».

Напомним, минувшей осенью Кокорин вышел на свободу по УДО, он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Вместе с ним сидел в тюрьме футболист Павел Мамаев. Сначала спортсмены находились в СИЗО «Бутырка», а летом были этапированы в колонию общего режима.

После выхода из колонии Мамаев подписал контракт с «Ростовом», Кокорин вернулся в «Зенит», но на вторую часть сезона был отдан в аренду в «Сочи».