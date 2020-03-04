Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выложила видео с тренировки. В ролике россиянка плавает по дороже в бассейне, держась за надувного цыпленка.

«Врываемся в рабочую неделю как цыплята. P. S. Когда просили больше видео и фото с тренировок…» — написала Ефимова в инстаграме. https://www.instagram.com/p/B9Q79yEJdeu/?utm_source=ig_web_copy_link

Напомним, Ефимова является шестикратной чемпионкой мира, одну из золотых медалей — на дистанции 200 м брассом — она завоевала в 2019 году в Кванджу. Также в активе россиянки три медали Олимпийских игр: два серебра и одна бронза. На чемпионатах Европы Ефимова одерживала победы семь раз.