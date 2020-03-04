Олимпийская чемпионка Алина Загитова о том, какую роль макияж играет в фигурном катании. По словам фигуристки, тренер Этери Тутберидзе научила ее быть красивой на льду.

Загитова говорит, что макияж — это важная часть образа программы.

«Постоянно краситься начала, когда стала тренироваться у Этери Георгиевны Тутберидзе. Именно она научила меня тому, что на льду я должна быть красивой. И что успех на соревнованиях зависит в том числе от того, как ты выглядишь», — приводит слова Загитовой Vogue.

По словам Загитовой, она покупала разную косметику и смотрела мастер-классы в интернете, пробуя все на себе. Загитова отметила, что на соревнованиях обычно делает яркие и выразительные глаза с помощью туши и подводки, а также любить выделять скулы. В жизни же спортсменка предпочитает натуральные оттенки, хотя и не обходитс без ярких экспериментов.