Наставник футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов высказался, что рад нахождению в команде нападающего Александра Кокорина. По словам Федотова, тот обладает хорошими человеческими и футбольными качествами.

«Несомненно большая удача, что Кокорин появился у нас. Это добавит нам заряда бодрости и энергии на остаток сезона», — цитирует Федотова пресс-служба «Сочи» в твиттере.

Напомним, Кокорин находится в «Сочи» на правах аренды из «Зенита». Срок арендного соглашения с футболистом рассчитан до лета. Тогда же истекает контракт Кокорина с петербургским клубом.

Кокорин уже отличился в первом матче за «Сочи», поразив ворота тульского «Арсенала» (1:2).