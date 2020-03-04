Российская фигуристка Елизавета Туктамышева считает, что никто не может себе позволить самостоятельно выбирать музыку для своих программ.

«Лучше, когда есть три мнения и все три мнения согласны с музыкой, чем когда один человек сам выбирает и другие должны с этим согласиться. Тренерам виднее», — рассказала спортсменка в интервью «СДЗД».

Фигуристка отметила, что всегда любила театральные образы, латиноамериканские мотивы, но и номер под 23 концерт Моцарта ей тоже нравился.

«Я всегда за эксперименты, только классические программы не выдержу», — добавила она.

Туктамышева стала четвертой на чемпионате России в этом году, что не позволило ей отобраться на мировые первенства. Фигуристка уже приступила к постановке новых программ на следующий сезон. Короткую программу она будет ставить со швейцарцем Стефаном Ламбьелем, а над произвольной работает вместе с Анной Каппеллини и Лукой Ланотте.