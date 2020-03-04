Экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв передумал уходить из полутяжелого в первый тяжелый вес.

«Ближайшие два боя пройдут в прежнем весе. Сергей не будет менять весовую категорию», — приводит слова представителя команды Ковалёва ТАСС.

Следующий бой Ковалева — с Салливаном Баррерой — состоится 25 апреля.

В активе 36-летнего Ковалёва 34 победы (в том числе 29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

Напомним, последним поединком Ковалева был бой с Саулем Альваресом. Альварес нокаутировал Ковалева в 11-м раунде, после чего бой был завершен. После боя Ковалева госпитализировали в качестве меры предосторожности.

Ранее Ковалев высмеял болельщиков, которые ставили на него в поединке против Сауля Альвареса.