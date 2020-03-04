"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

Главным судьей матча 21 тура РПЛ «Зенит» — «Уфа» станет Алексей Сухой. За VAR отвечать будет Виталий Мешков. Об этом в своем «Твиттере» сообщил Российский футбольный союз.

Центральными матчами тура, однако, станет не противостояние Сергея Семака с бывшей командой, а игры «Спартака» с «Краснодаром» (главный судья — Сергей Лапочкин, VAR — Николай Волошин) и «Ростова» с ЦСКА (главный судья — Вячеслав Безбородов, VAR — Станислав Васильев).

Единственная женщина в мужском пуле — Анастасия Пустовойтова — выбрана резервным судьей на «Локомотив» — «Ахмат».

Сегодня «Зенит» в Грозном играет матч четвертьфинала Кубка России с «Ахматом». Также в рамках четвертьфинала состоятся дерби «Спартак» — ЦСКА и встреча «Шинника» с «Уралом».